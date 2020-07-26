ABD - Çin krizi tırmanıyor

ABD ile Çin arasındaki diplomatik krizlere her gün yenileri ekleniyor. ABD'de bir Singapur vatandaşı, Çin'in casusu olarak çalıştığını itiraf etti. Amerikalı yetkililer Singapur vatandaşı Jun Wei Yeo'yu, ABD'deki siyasi danışmanlık faaliyetlerini Çin istihbaratına bilgi toplama amacıyla kullanmakla suçluyordu. İki ülke arasındaki bir diğer kriz de elçilikler üzerinden sürüyor. ABD'li yetkililer dün Houston'da kapattıkları Çin elçiliğine girdi. Çin'in misilleme olarak kapatma kararı aldığı Chengdu'daki ABD elçiliği ise dün tanınan sürenin dolmasıyla boşaltıldı.