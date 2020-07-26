Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD’de ‘Bir millet iki devlet’ sloganları

ABD’de ‘Bir millet iki devlet’ sloganları

Giriş Tarihi: 26.7.2020 ABONE OL
ABD’de ‘Bir millet iki devlet’ sloganları
Amerika'da yaşayan Azerbaycan ve Türkiye vatandaşları, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi (BMGM) önünde, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırgan ve yayılmacı politikasını protesto etti. Azerbaycan milli marşını söyleyerek eylemlerine başlayan kalabalık protesto grubu, "Ermeni işgalini durdurun", "Karabağ Azerbaycanındır", "Ya Karabağ ya ölüm", "Bir millet iki devlet" şeklinde sloganlar atarak, Ermenistan'ın son zamanlarda Azerbaycan sınır hattında geliştirdiği saldırgan tutumu kınadı. Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Adil Aliyev ise, Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait yerleşim birimlerine ateş açtığını ve sivilleri katlettiğini söyleyerek, "Ermenistan'ın hiçbir kırmızı çizgisi yok." dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD’de ‘Bir millet iki devlet’ sloganları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA