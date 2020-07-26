ABD’de hastane şansı olanı tedavi edecek

ABD'nin Texas eyaletinde, Meksika sınırındaki Starr County kasabasının tek hastanesinin, imkansızlıklar nedeniyle hangi koronavirüs hastasının tedavi görüp "hangisinin ölümlerini beklemek üzere evlerine gönderilmesine karar verecek" bir etik kurulu oluşturacağı açıklandı. 64 bin 700 nüfuslu kasabanın sağlık sorumlusu Dr. Jose Vasquez, "Koronavirüs hastalarının aleyhine işliyor. İyileşme umudu olmayan hastaların binlerce mil uzakta bir hastane odasında ölmeleri yerine evlerinde daha iyi bakılacaklarına inanıyoruz" dedi.