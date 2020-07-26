Avrupa’da ikinci dalga paniği

Kovid- 19 salgınında ağır kayıplar veren Avrupa'da vaka ve ölü sayısında yaşanan artışlar korkutuyor. Son günlerdeki belirgin artışlar üzerine birçok ülke, halka tedbirli olma çağrısında bulundu. Özellikle İspanya, Fransa, Almanya ve Belçika'daki artışlar dikkat çekiyor. Hükümetler yeni kısıtlamalar dahil tedbirplanı yapıyor.Nüfusa oranla en fazla ölümün yaşandığı ülkelerin başında gelen Belçika'da, koronavirüs salgının ikinci aşamasının başladığı belirtiliyor. Brüksel Özgür Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kurta Barbe'ye göre de salgında ikinci dalga başladı. Barbe, kasımda salgının zirveye ulaşacağını söyledi. Vakalarda haftalık yüzde 89 artış kaydedilirken sokakta maske takmak zorunlu hale geldi. Federal Kriz Merkezi sözcüsü Boudewijn Catry, virüsün hala yaygın olduğunu ve herkesin tedbirleri sürdürmesi gerektiğini söyledi. Catry geçen hafta tespit edilen yeni vakaların yüzde 85'inin 60 yaş altında olduğuna dikkat çekti. Ülkedeki vaka sayısı 65 bini geçti. Ölümler ise 10 bine yaklaştı. Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi tedbirleri sıkılıştırma kararı aldı. 12 yaşındakiler dahil herkesin maske takmasını zorunlu olmacak.İspanya'da da sağlık yetkilileri ikinci dalganın başlamış olabileceği uyarısında bulundu. Son günlerde günlük 900'ün üzerinde vaka tespit edilirken bu rakamların hazirandan bu yana en yüksek sayılar olduğu kaydedildi. Katalonya'da son 14 günde 8 bine yakın yeni vaka tespit edildi. Barcelona ve çevresinde durumun "kritik" olduğu belirtilirken vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden çıkmama çağrısı yapıldı. Sağlık Bakanlığı'na göre, ülkede 281 aktif salgın noktası bulunuyor. Ülkedeki toplam vaka sayısı 319 bini, ölümler ise 28 bini aşmış durumda. Bazı Avrupa ülkeleri İspanya sınırını kapamayı planlıyor.30 binden fazla kişinin öldüğü Fransa'da ikinci dalga endişesi yaşanıyor. Hükümet yetkilileri önceki gün vaka sayılarındaki artış ve alınabilecek yeni önlemler konusunu görüştü. Bu önlemler arasında Belçika ve İspanya sınırda kontrollerin artırılması, uluslararası yolcular için havalimanlarında karantina tedbirleri de var. Riskli ülkelerden gelenlere sınırlarda test uygulanacak.Almanya'da en yüksek artışlar yaşanıyor. Bernard Nocht Tropik Hastalıklar Enstitüsü'nden Jonas Schmidt-Chanasit, son rakamların nüfusun geneline özgü olduğunu, bunun virüsü kontrol altına almayı zorlaştırabileceğini kaydetti. Sağlık Bakanı Jens Spahn, "Son rakamlar hala pandeminin ortasında olduğumuzu bir kez daha gösterdi" dedi. Ülkede, havalimanlarında test bölgeleri oluşturulacak, riskli ülkelerden karayoluyla gelenlere de sınırda test yapılacak. Ülkedeki vakalar 206 bini, ölümler ise 9 bin 200'ü geçti.