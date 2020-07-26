"Siyasal İslam'la mücadele" adı altında Müslümanları doğrudan hedef alan yasa tasarısı hazırlığında olan Fransa, İslam karşıtlığını kalıcı siyasete dönüştürüyor. Ülkenin toplumsal ve ekonomik krizlerle çalkalandığı dönemde kısa süre önce başbakanlık görevine getirilen Jean Castex'in siyasal İslam'la mücadelenin hükümetin önceliği olduğunu açıklaması İslamofobi tartışmalarını tekrar gündeme getirdi. Castex'in "siyasal İslam" ile mücadeleye ilişkin yasa tasarısı hazırlandığını belirtmesi Fransa'nın İslam karşıtlığına yeni bir boyut kazandırdığını gösteriyor.İslam karşıtlığının aşırı sağ ve merkez sağ kesimde prim yaptığını gözlemleyen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2022'deki cumhurbaşkanı seçimlerini hedefleyerek İslam karşıtlığını siyasetin merkezine yerleştirme çabasına girdi.