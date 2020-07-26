Rekor günlük artış

Dünya genelindeki vaka sayısı 16 milyonu, ölümler ise 645 bini geçti. Yaklaşık 9 milyon 850 bin kişi ise iyileşti. Dünya Sağlık Örgütü son 24 saat içinde dünya genelinde 284 bin 196 yeni vaka kaydedildiğini, bunun en yüksek günlük vaka artışı olduğunu açıkladı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 12 bin 204 kişide koronavirüs tespit edildi. Son 1 günde Brezilya 177, Meksika 737, Hindistan'da 690, Kırgızistan'da 38, Ukrayna'da 19, Ermenistan'da 8, Özbekistan'da 3 kişi daha öldü. Rusya'da vaka sayısı 806 bini geçti, ölü sayısı ise 13 bin 192'ye çıktı. Avustralya'da 8 bin 929 kişi iyileşti. Zambiya'da 15 meclis üyesi Kovid-19'a yakalanırken, Çin'de 34 yeni vaka ortayaçıktı.