Fransa ve Yunanistan ne yapmaya çalışıyor? İşte Fransa ve Yunanistan'ın boşa çıkan hesapları...

FRANSA TELAŞLANIYOR VE HATA YAPIYOR

Fransa Türkiye'nin rekabetini ortadan kaldırmak için NATO'dan yararlanmaya çalıştı ama olmadı. Serrac'ın başarısıyla Libya'da her şey bitmemişti. Ruslar, 2018'den beri Libya'da olan Wagner grubunun paralı askerlerini Beni Velid ve Sirte'ye çektiler. Rus jetleri Cufra Hava Üssü'ne indi (Kremlin bu konuda bir açıklama yapmadı). Rusların stratejik hedeflere işaret eden Libya'daki jetleri, ABD ve NATO'nun tehdit algısını artırıyor. Fransa Libya'da Ruslarla aynı safta. Bu durum ABD ve NATO yanında Türkiye'nin elini kuvvetlendiriyor. Fransa'nın Courbet adlı firkateyninin 10 Haziran 2020'de Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı Gökçeada, Gökova ve Oruç Reis firkateynleri tarafından taciz edildiği iddiaları NATO nezdinde itibar görmedi. NATO Bakanlar Toplantısında 30 müttefikten sadece 8'i Fransa'yı destekledi. Destekçiler içinde ABD ve İngiltere yoktu. Fransa NATO içinde yalnız kaldı ve Deniz Muhafızı Harekâtından (Operation Sea Guardian-OSG) çekildi.

Fransa şimdi, Türkiye'nin Libya'da varlık nedenlerinden biri olan Türkiye-Libya Deniz yetki alanları sınırlandırma andlaşmasının içini boşaltmaya çalışıyor. A/G Oruç Reis'in araştırma sahası nedeniyle tekrar ortaya çıkan ters taraftaki Meis'e dayalı hukuksuz Yunan kıta sahanlığı iddialarını bu maksatla destekliyor. Bu da çıkmaz sokak. Fransa telaşlanıyor ve hata yapıyor.

Fransa ile İngiltere arasındaki Kanal Kıta Sahanlığı uyuşmazlığı Hakem Mahkemesi'nin Fransız kıyıları önünde ters taraftaki İngiliz adalarını çevreleyen kararıyla çözüldü. Türkiye de uluslararası hukuka göre kendi kıyıları önünde bulunan ters taraftaki adaların çevrelenmesi gerektiğini söylüyor. Fransa, A/G Oruç Reis'in araştırma sahası sebebiyle Yunanistan'ın yanında yer alırken Kanal Kıta Sahanlığı uyuşmazlığında İngiltere karşısındaki kendi tutumuna ters düşüyor. Fransa, İngiltere karşısında kendi kıyıları önünde bulunan ters taraftaki İngiliz adalarını çevreliyor; Türkiye karşısında Türkiye kıyıları önünde bulunan ters taraftaki Yunan adalarına tam etki tanınmasını ve ortay hatlar esasında sınırlandırma yapılmasını destekliyor. Tam bir çifte standart. Fransa uluslararası hukuka uygun olanı biliyor ve kendi çıkarları için gerekeni yapıyor ama Türkiye karşısında haksız olan Yunanistan'ı destekliyor. Çünkü kimin haklı olduğu umurunda değil; Türkiye-Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları andlaşmasını, dolayısıyla milli çıkarlarına aykırı gördüğü Türkiye'nin Libya'daki varlığını sona erdirmek istiyor.