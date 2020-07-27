Son dakika: Azerbaycan'dan Türkiye’ye Mersin'deki kaza nedeniyle taziye mesajı!

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Mersin'in Mut ilçesinde askeri aracın kaza yapması sonucu 2 otobüs şoförü ve 4 askerin şehit düşmesinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a taziye mesajı gönderdi. Hasanov mesajında yaşanan olaydan ötürü çok üzüldüğünü belirterek, "Hayatını kaybedenler için rahmet diliyoruz, sevdiklerinin kederini paylaşıyor, ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz ve Allah'tan sabır diliyoruz. Yaralılara acil şifa diliyorum. Sizin acınız bizim de acımızdır. Allah rahmet etsin" ifadelerini kullandı.

Son Dakika Haberi: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 4 şehit, 27 yaralı | Video

MERSİN'DE YAŞANAN KAZADA 4 ASKER VE 2 OTOBÜS ŞOFÖRÜ ŞEHİT OLDU

Türkiye bu sabah Mersin'den gelen acı haberle sarsıldı. Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüs devrildi. Kazada 6 can kaybı var. 2 otobüs şoförünün hayatını kaybettiği kazada 4 askerimiz şehit oldu ve 27 kişi yaralandı. Valilik'ten kazaya ilişkin yapılan açıklamada "Mersin Mut ilçesi Sertavul mevkiinde askeri personel taşıyan sivil otobüs henüz tespit edilemeyen bir sebeple tek taraflı trafik kazası yapmış olup; İlk belirlemelere göre 2 otobüs şoförü ile 4 askerimiz şehit oldu. Ağır yaralı askerlerimiz Mut Devlet Hastanesine sevk edildi." denildi.

Son dakika haberi: Mersin Mut'ta askerleri taşıyan otobüs devrildi: Şehitlerimiz var... Bakan Akar: "Devrilen araçta teknik arıza tespit edildi"