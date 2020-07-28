Bayrak yakmak Yunanistan’a yakışır bize değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına ilişkin, "Arancha da çok güzel bir şekilde ifade etti. Bugüne kadar İspanya gibi diğer ülkeler de her şeyden önce Ayasofya'nın Türkiye'nin bir egemenlik meselesi olduğunu kabul ettiler. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Çavuşoğlu, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin namaz vakitleri dışında da ziyarete açık olacağını belirterek "Sonuç böyleyken, Yunanistan'ın gösterdiği bu tepkiyi anlamak mümkün değil. Sanki Yunanistan'ın kendi mülkü alınmış da ve mülkü konusunda bir tasarrufta bulunulmuş gibi davranılıyor. Bayrak indirme, Türk bayrağını yakma... Böyle aciz davranışlar onlara yakışır. Biz, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Yunanlıları denize döktükten sonra da başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Yunan bayrağına saygı göstermişiz. Biz böyle bir milletiz. Onlar da kendilerine yakışanı yapar" dedi.