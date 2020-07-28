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'da coronavirüsten ölenlerin sayısı 35 bin 123'e yükseldi

'da yeni tip coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 11 artarak 35 bin 123'e çıktı.

AA
Giriş Tarihi: 28.7.2020 19:32 Son Güncelleme: 28.7.2020 19:39 ABONE OL
İtalya'da coronavirüsten ölenlerin sayısı 35 bin 123'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı, ülkede yaklaşık son 5 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri açıkladı.

Buna göre, salgın başından bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı 246 bin 488'e ulaştı.

Son 24 saatte 181 yeni vaka kaydedildi. Ülkede, son günlerde 250 eşiğinin üstünde seyreden günlük yeni vaka artışının dün (170) ve bugün 200'ün altına gerilediği görüldü.

AKTİF VAKA SAYISI 12.609

Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı, günlük yeni vakadaki artışların da etkisiyle 12 bin 609'a çıktı.

İyileşenlerin sayısı, bugün 163 artışla 198 bin 756'ya yükseldi.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 11 artarak 35 bin 123'e çıktı.

İtalya'da bugüne kadar 6 milyon 634 bin 293 test yapıldı.

Son dakika: Corona virüs nedeni ile askıya alınmıştı! 4 ay sonra yeniden başladı

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İtalya'da coronavirüsten ölenlerin sayısı 35 bin 123'e yükseldi
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