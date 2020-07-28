İyileşen sayısı 10 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 16 milyon 446 bini geçti. Ölümler 652 bini aştı. Virüs saptanan 10 milyon 68 bin 202 kişi ise sağlığına kavuştu. Dünyada tedavisi süren 5 milyon 719 bin 16 aktif vaka bulunuyor. Son 4 günde 1 milyondan fazla vaka artışı var.

ÇİN: Yeni bir virüs kümesi daha saptandı. 61 yeni vaka var. Aylar sonra en yüksek rakam.

RUSYA: Can kaybı son 24 saatte 85 kişi daha artarak 13 bin 354 oldu.

HİNDİSTAN: 708 kişi öldü. Günlük vaka artışı 46 binden fazla oldu.

ARAP ÜLKELERİ: Ölenlerin sayısı Irak'ta 4 bin 362'ye, Mısır'da 4 bin 606'ya, Cezayir'de bin 155'e, Fas'ta 313'e, Libya'da 60'a, Filistin'de 79'a, Katar'da 165'e yükseldi.

IRAK: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

ABD: Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın koronavirüse yakalandığı duyuruldu.