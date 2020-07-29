Dünyadan Kovid gelişmeleri! Çölün ortasında korona mezarlığı

Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 16 milyon 764 bin 791'e ulaştı. 659 bin 786 kişi öldü, virüs saptanan 10 milyon 318 bin 139 kişi iyileşti.



Irak: Çölün ortasında yeni bir mezarlık yapıldı.

BBC'nin haberine göre Kovid'den ölen 3 binden fazla kişi buraya gömüldü.



Belçika: Vaka sayısı 402 artarak 66 bin 428'e yükseldi. Anvers'te 23.30-06.00 arası sokağa çıkma yasağı başladı. Ayrıca bir aile 4 haftada sosyal çerçeve içinde sadece 5 kişiyle görüşebilecek.



Almanya: Riskli oldukları belirtilen ülkelerden dönenlere test zorunluluğu getirildi.



Fransa: Quiberon bölgesindeki kumsallarda gece sokağa çıkma yasağı geldi.



ABD: Florida'da Kovid'e yakalanan çocukların oranı % 34 arttı. 30 bin gönüllü ile aşı testlerinde son aşamaya geçildi. Ölenlerin sayısı 659 artarak 150 bin 515 oldu.



Belarus: Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kovid-19'a yakalandığını ve hastalığı atlattığını bildirdi.



Çin: Mart ayından beri en yüksek günlük vaka artışı kaydedildi. 68 yeni vaka var.



Vietnam: Ülkenin üçüncü büyük kenti yeniden dışarıya kapatıldı.



DSÖ: TEK VE BÜYÜK BİR DALGA YAŞANIYOR

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) "Salgın bugüne kadar görülen en ciddi sağlık krizi oldu. Korona, influenza gibi mevsimsel değil. Eski normal asla olmayacak" açıklaması yapıldı. DSÖ Sözcüsü Margaret Harris de "Rehavete karşı dikkatli olunmalı. Salgında tek ve büyük bir dalga yaşanıyor" dedi.





KOVİD KREDİSİYLE LAMBORGHİNİ

ABD'de Kovid-19 yardım fonundan aldığı 3.9 milyon dolarlık krediyle Lamborghini alan kişi tutuklandı. 29 yaşındaki David T. Hines, suçlu bulunursa 70 yıla hapis cezası alabilecek.