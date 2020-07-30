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Son dakika haberi: Korkutan coronavirüs uyarısı! o ilaçları kullananları daha çok etkiliyor

ve 'de bilim adamlarının yaptığı araştırmalar korkutan gerçeği gözler önüne serdi. Araştırma sonuçlarına göre o ilaçları kullanan kişilerin 'a yakalanmaları durumunda kan pıhtılaşma riskinin ölümcül seviyede yüksek olabileceği belirtildi. İşte son dakika haberin detayları..

DHA
Giriş Tarihi: 30.7.2020 11:31 Son Güncelleme: 30.7.2020 11:32 ABONE OL
Son dakika haberi: Korkutan coronavirüs uyarısı! Covid-19 o ilaçları kullananları daha çok etkiliyor

ve 'de bilim adamları tarafından yapılan bir araştırmada korkutan gerçek ortaya çıktı. Edinilen son dakika habere göre o ilaçları kullananları daha çok etkiliyor. İşte son dakika haberin detayları...

Son dakika haberi: Korkutan coronavirüs uyarısı! Covid-19 o ilacı kullananları daha çok etkiliyor

ÖLÜMCÜL DÜZEYDE YÜKSELEBİLİR

ve 'de bilim adamları tarafından yapılan bir araştırmada hamile ya da hapı kullan kadınların koronavirüse yakalanması durumunda kan pıhtılaşmasının ölümcül düzeyde yükselebilme ihtimali olduğunu açıkladı.

Son dakika haberi: Korkutan coronavirüs uyarısı! Covid-19 o ilacı kullananları daha çok etkiliyor

'de yayımlanan yeni bir araştırmada; hamile olan, hapı kullanan ya da desteği alan kadınların koronavirüse () yakalanması durumunda kan pıhtılaşma riskinin ölümcül seviyede yüksek olabileceği belirtildi.

Son dakika haberi: Korkutan coronavirüs uyarısı! Covid-19 o ilacı kullananları daha çok etkiliyor

Araştırmanın eş yazarı Dr. Daniel Spratt koronavirüsün sağlık problemi yaşamayan insanlarda dahi kan pıhtılaşmasına neden olabileceğini belirtti. Öte yandan uzmanlar, 'de 9 milyondan fazla Amerikalı kadının hapı kullandığına dikkat çekti.

Son dakika haberi: Korkutan coronavirüs uyarısı! Covid-19 o ilacı kullananları daha çok etkiliyor

KAN PIHTILAŞMASI...

Tüm dünyada insanlar için tehdit olmaya devam eden corona virüsüne karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ederken 'de Londra Imperial College'de yapılan detaylı araştırmalara göre, nedeniyle hayatını kaybeden hastaların kan pıhtılaşması nedeniyle durumlarının kötüleştiği ve bu nedenle öldüğü belirtildi.

Son dakika haberi: Korkutan coronavirüs uyarısı! Covid-19 o ilaçları kullananları daha çok etkiliyor

TÜM HASTALARDA GÖRÜLDÜ

Araştırmanın Başkanlığını yapan Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Profesör Graham Cooke, corona virüsünden ölen tüm hastalarda kan pıhtılaşması görüldüğünü belirtti.

Profesör Cooke pıhtılaşma önleyici ilaçların hastalarının tedavisinde gelişme sağlayıp sağlamayacağına dair araştırmaların devam ettiğini söyleyerek "Bu durum tüm hastaların ölüm sebebi olmayabilir, ancak araştırma Covid-19'un damarlara çok zarar verdiğini gösteriyor " dedi.

Profesör Cook, hangi hastada ve hangi damarlarda pıhtılaşma görüleceğinin tam olarak bilinmediğini söylerken pıhtılaşmanın kalpte ya da diğer damarlarda gelişmesinin biraz da şansa bağlı olduğunu ifade etti.

Son dakika haberi: Korkutan coronavirüs uyarısı! Covid-19 o ilaçları kullananları daha çok etkiliyor

FELÇ VE KALP KRİZİNE SEBEP OLUYOR

Bilim insanları, 'un temelde bir solunum yolları hastalığı olsa da ilerlemiş vak'alarda kalp, beyin, böbrek gibi organların zarar gördüğünü belirtti. ACE-2 adı verilen enzime yapışarak hücreye giren Covid-19, hastalarının kanlarının kalınlaşmasına ve pıhtılaşmaya sebep oluyor. Bu pıhtılaşma ise kalp krizi ya da felç gibi ölümcül sonuçlara yol açıyor.

Son dakika haberi: Korkutan coronavirüs uyarısı! Covid-19 o ilaçları kullananları daha çok etkiliyor

Corona virüsünün neden pıhtılaşmaya yol açtığını açıklayan Northwestern Üniversitesi kardiyoloji uzmanı Dr Robert Bonow, virüsünün hücre reseptörlerine yapıştığı gibi kan damarlarına da yapışabildiğini söyledi. Dr. Bonow bu nedenle virüsün hem damarlara hem de kalp kasına zarar verdiğini belirtti.

Öte yandan corona virüsü ölümlerinde şimdiye kadarki en büyük sebep olarak bilinen akciğer iltihabının engellenemediği durumda, hastaların solunum yetmezliği sebebiyle hayatlarını kaybettiği biliniyordu. Bu önemli araştırmanın sonucuna göre bilim insanları Covid-19 nedeniyle ölen hastaların kan pıhtılaşması nedeni ile hayatlarını kaybetmiş olabileceğini söylüyor.

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Son dakika haberi: Korkutan coronavirüs uyarısı! Covid-19 o ilaçları kullananları daha çok etkiliyor
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