Son dakika haberi: Korkutan coronavirüs uyarısı! Covid-19 o ilaçları kullananları daha çok etkiliyor

Corona virüsünün neden pıhtılaşmaya yol açtığını açıklayan Northwestern Üniversitesi kardiyoloji uzmanı Dr Robert Bonow, Covid-19 virüsünün hücre reseptörlerine yapıştığı gibi kan damarlarına da yapışabildiğini söyledi. Dr. Bonow bu nedenle virüsün hem damarlara hem de kalp kasına zarar verdiğini belirtti.

Öte yandan corona virüsü ölümlerinde şimdiye kadarki en büyük sebep olarak bilinen akciğer iltihabının engellenemediği durumda, hastaların solunum yetmezliği sebebiyle hayatlarını kaybettiği biliniyordu. Bu önemli araştırmanın sonucuna göre bilim insanları Covid-19 nedeniyle ölen hastaların kan pıhtılaşması nedeni ile hayatlarını kaybetmiş olabileceğini söylüyor.