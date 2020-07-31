Dört internet devi sorgulandı: Hesap vermelisiniz

Son zamanlarda Türkiye dahil birçok ülkede izledikleri tutumlar tartışma konusu olan ABD merkezli teknoloji ve internet devleri gündemden düşmüyor. Google, Apple, Facebook ve Amazon'un üst düzey yöneticileri (CEO) ilk kez ABD Kongresi'nde eş zamanlı olarak sorguya çekildi. Amazon CEO'su Jeff Bezos, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Google yöneticisi Sundar Pichai ve Aplle'ın CEO'su Tim Cook, endüstri içindeki tekelleşme iddiaları ve pazar uygulamaları hakkında ifade verdi.Komisyon Başkanı David Cicilline, dört şirket hakkında "Bu şirketlerden herhangi birinin tek bir eylemi yüz milyonlarca kişiyi ciddi ve kalıcı biçimde etkileyebilir. Özetle: Hadlerinden fazla güçlüler. Tüm bu şirketlerin uygun biçimde regüle edilmesi ve hesap vermesinin sağlanması" dedi.Video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen ve 5 saat süren soruşturma sırasında dört ünlü isme çok sert eleştiriler yöneltildi. Başta Kongre'de ifade vermeyi reddeden ve ancak diğer CEO'lar katıldığı takdirde ifade verebileceğini belirten Bezos, kendisine yöneltilen Amazon'un haksız rekabet oluşturacak şekilde üçüncü taraf satıcıların gizli bilgilerini topladığı şeklindeki eleştirileri reddetti. Zuckerberg acil bir tehlike ve zarar teşkil etmedikçe Facebook'un mümkün olduğu ölçüde ifade özgürlüğünü savunduğunu belirterek, "İnternet için güncellenmiş kurallar belirlenmesi çağrısında bulunuyorum" diye konuştu.Piyasa değeri 5 trilyon doları bulan dört teknoloji şirketinin yöneticisisinin Kongre'de ifade verdiği oturuma yaşanan teknik aksaklıklar ise damga vurdu.