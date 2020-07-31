Irak’ta erken seçimler 6 Haziran 2021’de yapılacak

Irak'ta geçen yıl meydana gelen hükmet karşıtı protestolar nedeniyle istifa etmek zorunda kalan Adil Abdülmehdi'nin yerine gelen Mustafa el-Kazimi yaptığı açıklamada, erken seçimlerin 6 Haziran 2021 tarihinde yapılacağını duyurdu. Genel seçimlerin baskıdan uzak şeffaf bir şeklide yapılacağına dair söz veren el-Kazimi, Irak'ın egemenliği ve güvenliğini tehdit eden bölgesel ve iç çekişmelerin yaşandığına dikkat çekti. Hükümetinin karşılaştığı engellere rağmen hedeflerine odaklandığını ifade eden el-Kazimi, "Ülke ekonomisini canlandırmak ve krizleri çözmek için yılmadan reform çalışmalarımızı sürdürdük" dedi.