Son dakika haberi: Rum liderin 'Kapalı Maraş' çaresizliği! Putin'den yardım istedi

Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmede, Anastasiadis'in Putin'den Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki ilerleyişinin durdurulması ve Kapalı Maraş bölgesinin açılmaması için yardım istediği öğrenildi.



BARBAROS HAYRETTİN PAŞA GEMİSİNİN ÇALIŞMALARININ ENGELLENMESİNİ İSTEDİ



Rum yönetimi lideri Anastasiadis, sismik araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin çalışmalarının da engellenmesini istedi. Putin ile Anastasiadis'in bir telefon görüşmesi yaptığını açıklayan Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios, Rusya'nın Türkiye konusunda devreye gireceğini söyledi. Putin'in Doğu Akdeniz'deki krizin yatıştırılması için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceğini söyleyen Kusios, "Putin bu konuda söz verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşüncelerimizi ileteceğini söyledi" dedi.