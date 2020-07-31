Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi: Vietnam'da Covid-19 nedeniyle ilk ölüm!

Son dakika haberi: 'da Covid-19 nedeniyle ilk ölüm!

’ın yerel medyasından gelen son dakika habere göre; ülkede ilk koronavirüs nedeniyle ölümün gerçekleştiği bildirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 31.7.2020 11:35 Son Güncelleme: 31.7.2020 11:36 ABONE OL
Son dakika haberi: Vietnam'da Covid-19 nedeniyle ilk ölüm!

Vietnam'ın yerel medyasında ülkede ilk koronavirüs nedeniyle ölümün gerçekleştiği bildirildi.

BUGÜNE KADAR 509 VAKA

Vietnam'ın yerel medyasında ülkede ilk koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölümün gerçekleştiği bildirildi. Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle bugüne kadar 509 vaka bildiren Vietnam'da ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Son dakika: Amerika'da coronavirüs alarmı! 21 kırmızı bölgeye talimat! Amerika'da coronavirüs kabusu sürüyor! Ölü sayısında korkutan artış... Son dakika haberi: Coronavirüs salgınında çığır açacak gelişme! Virüsün tespiti yalnızca saniyeler sürecek

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Vietnam'da Covid-19 nedeniyle ilk ölüm!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA