Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Fas'ta kurban pazarı karıştı, 20 kişi gözaltına alındı

'ta kurban pazarı karıştı,

'ın Kazablanka şehrinde bulunan kurban pazarında çıkan olaylarda .

Giriş Tarihi: 2.8.2020 14:03 ABONE OL
Fas'ta kurban pazarı karıştı, 20 kişi gözaltına alındı

Fas'ın Kazablanka şehrinde bulunan kurban pazarında çıkan olaylarda 20 kişi gözaltına alındı.

Fas'ta kurban pazarında koyunlar yağmalandı | Video

Fas'ın Kazablanka şehrinde bulunan kurban pazarında vatandaşlar ile koyun tüccarları arasında kavga çıktı. Çıkan olaylar daha sonra yağmaya dönüştü. Bazı vatandaşlar tüccarların kamyonlarına saldırarak, çok sayıda koyunu çaldı. Olaylar sonrası inceleme başlatan güvenlik güçleri, pazardaki hırsızlık ve şiddet olaylarına karıştığı tespit edilen 20 kişiyi gözaltına aldı. Güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fas'ta kurban pazarı karıştı, 20 kişi gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA