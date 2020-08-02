Jeffrey Epstein skandalında son dakika gelişmesi! "Eski ABD Başkanı Bill Clinton da oradaydı..."

Pedofili olduğu kanıtlanan, ABD Başkanı Trump'ın da çok yakın dostu olan Jeffry Epstein'in pedofili ve fuhuş tarikatının gizli sırları açığa çıkıyor. New York Post'un haberine göre Virginia Roberts Giuffre, ifadesinde 2011 yılında Epstein'e ait Karayipler'deki adada Clinton'u da iki genç kızla gördüğünü belirtti. Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Bill Clinton ise bu kabul etmedi. İşte son dakika haberinin detayları...

CLİNTON'DAN YALANLAMA GELDİ

New York Post'un haberine göre, Epstein ve Maxwell'i cinsel istismarla suçlayan Virginia Roberts Giuffre, mahkemedeki ifadesinde eski başkan Clinton'un 2011 yılında Epstein'a ait Karayipler'deki Little St. James adasını ziyaret ettiğini söyledi. Habere göre, adada Clinton'ı görünce şaşıran Giuffre, eski başkanın adada ne yaptığını sorduğunda Epstein'ın kendisine "Clinton'ın bana bir iyilik borcu var" dediğini öne sürdü. Söz konusu iddia Clinton'ın sözcüsü tarafından yalanlandı. Guiffre, Epstein'ın sevgilisi Maxwell'in kendisini 2000 yılında seks kölesi olarak işe aldığını iddia ediyor.