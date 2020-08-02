Türkiye'den diplomasi trafiği! 5 ülkeye karşı dikkat çeken hamle...

LİBYA'YA DESTEK ARTTI

Türkiye'nin, Libya'da meşru hükümetin yanında yer alan tarafları çoğaltma çabaları sonuç vermeye başladı. Katar adı Libya'daki gelişmelerle ilgili son günlerde gittikçe daha çok anılırken; Türkiye-Katar-Libya arasında da artışı dikkat çeken bir trafik işliyor. Son olarak Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanı Fayiz es-Serrac ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 23 Temmuz'da İstanbul'da bir araya geldi. Türkiye'nin arabulucuğuyla UMH'ye destek vermeyi sürdüren Katar ile son bir ayda çeşitli düzeylerde dört ayrı temas yaşandı. Katar'ın yanı sıra, BAE'nin komşusu ve Körfez'de önde gelen ülkelerden Umman ile de ilişkiler geliştirilirken, her iki ülke de stratejik ilişkilerin günden güne güçlendiği mesajını veriyor. Bu kapsamda Umman, BAE merkezli DAMAC şirketini ülkeden çıkardı.