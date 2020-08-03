Kovid-19’da son durum: Vakalar 18 milyonu geçti

Kovid-19'a yakalananların sayısı 18 milyon 154 bini geçti. 690 bin 958 kişi ise öldü. 11 milyon 413 bin 963 kişi de iyileşti.Ülkede 4 milyon 800 bini aşkın kişi virüse yakalandı. 158 bin 226 kişi yaşamını yitirdi. İlaç şirketi Johnson & Johnson, Kovid-19 aşısını insanlar üzerinde test etmeye başladı.Başkent Berlin'de toplanan binlerce kişi Kovid-19 tedbirlerini protesto etti.Vakaların hızla artması üzerine Melbourne'da bir gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Victoria'da felaket durumu ilan edildi. Kovid-19 yasakları 4. seviyeye çıkartıldı. Toplam 17 bin 923 koronavirüs vakası kayıtlara geçerken toplam ölü sayısı ise 208'e ulaştı.Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ciğerlerinde küf varmış gibi hissettiğini ve karantina boyunca çok güçsüz olduğunu söyledi. Ülke genelinde son bir günde bin 88 kişi daha hayatını kaybetti.5 bin 427 yeni vaka kaydedildi. Toplam vaka sayısı 850 bini geçti.İçişleri Bakanı Amit Şah'ın Kovid- 19 testi pozitif çıktı. Son haftalarda hızlı bir artışın görüldüğü ülkede son 24 saatte 853 kişi daha öldü.Ukrayna'da bin 112 yeni vaka kaydedildi. Ermenistan'da vaka sayısı 39 bini aştı. Kırgızistan'da vaka sayısı 36 bin 719'a, ölü sayısı ise bin 409'a çıktı.Son 24 saatte 16'sı yurt dışı irtibatlı 49 koronavirüs vakasına rastlandı.Can kaybı 208 artarak 17 bin 190'a yükseldi.İsrail hükümetinde Kudüs İşleri Bakanı Rafi Peretz, Kovid-19'a yakalandı.Toplam can kaybı 4 bin 834'e yükseldi.