Kovid-19’da son durum: Vakalar 18 milyonu geçti

Dünya geneli:
Kovid-19'a yakalananların sayısı 18 milyon 154 bini geçti. 690 bin 958 kişi ise öldü. 11 milyon 413 bin 963 kişi de iyileşti.
ABD:
Ülkede 4 milyon 800 bini aşkın kişi virüse yakalandı. 158 bin 226 kişi yaşamını yitirdi. İlaç şirketi Johnson & Johnson, Kovid-19 aşısını insanlar üzerinde test etmeye başladı.
Almanya:
Başkent Berlin'de toplanan binlerce kişi Kovid-19 tedbirlerini protesto etti.
Avustralya:
Vakaların hızla artması üzerine Melbourne'da bir gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Victoria'da felaket durumu ilan edildi. Kovid-19 yasakları 4. seviyeye çıkartıldı. Toplam 17 bin 923 koronavirüs vakası kayıtlara geçerken toplam ölü sayısı ise 208'e ulaştı.
Brezilya:
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ciğerlerinde küf varmış gibi hissettiğini ve karantina boyunca çok güçsüz olduğunu söyledi. Ülke genelinde son bir günde bin 88 kişi daha hayatını kaybetti.
Rusya:
5 bin 427 yeni vaka kaydedildi. Toplam vaka sayısı 850 bini geçti.
Hindistan:
İçişleri Bakanı Amit Şah'ın Kovid- 19 testi pozitif çıktı. Son haftalarda hızlı bir artışın görüldüğü ülkede son 24 saatte 853 kişi daha öldü.
Avrasya ülkeleri:
Ukrayna'da bin 112 yeni vaka kaydedildi. Ermenistan'da vaka sayısı 39 bini aştı. Kırgızistan'da vaka sayısı 36 bin 719'a, ölü sayısı ise bin 409'a çıktı.
Çin:
Son 24 saatte 16'sı yurt dışı irtibatlı 49 koronavirüs vakasına rastlandı.
İran:
Can kaybı 208 artarak 17 bin 190'a yükseldi.
İsrail:
İsrail hükümetinde Kudüs İşleri Bakanı Rafi Peretz, Kovid-19'a yakalandı.
Mısır:
Toplam can kaybı 4 bin 834'e yükseldi.