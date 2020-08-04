İsrail savaş uçakları Gazze’yi vurdu

İsrail savaş uçakları Gazze'nin güneyine hava saldırısı düzenledi. Han Yunus kentinin tarım bölgesi olan el-Karara, İsrail savaş uçakları tarafından roketle vuruldu. İsrail güçleri daha sonra da Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde yer alan Filistin Halk Direniş Komiteleri'ne ait bir askeri alanı roketle hedef aldı. Hamas, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ni bombalayarak içeride yaşadığı krizi ülke dışına taşımayı ve dikkatleri dağıtmayı hedeflediğini belirtti. Bu arada Reuters Haber Ajansı, İsrail'in dün gece Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine de hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.