Temmuz karanlık geçti

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre temmuz pandeminin en kötü ayı oldu. Birçok ülkede vakalar iki katı arttı. Dünyada vakalar 18 milyon 362 bini geçti. Ölümler 700 bine yaklaştı.
İran:
BBC Farsça'daki habere göre İran'da Kovid ölümleri açıklanan 14 bin 405 rakamından 3 kat daha fazla.
ABD:
İlaç firması Johnson & Johnson potansiyel Kovid aşı testlerine başladı. Son 24 saatte 232 kişi daha öldü. Beyaz Saray, ülkedeki vakaların daha da yayıldığı ve yeni bir aşamaya geçtiğini duyurdu.
Meksika:
274 kişi daha öldü.
Brezilya:
96 can kaybı daha.
Hindistan:
810 kişi daha öldü.
Afrika:
Vaka sayısı 160 bini aştı.
Avustralya:
Victoria eyaletinde 429 yeni vaka daha var. Zorunlu olmayan işletmeler yeniden kapatıldı.
Rusya:
Matematik modellemeler ikinci dalganın yaz tatilinden dönen öğrencilerle başlayacağını gösteriyor. Vaka sayısı 856 bini geçti.
Çin:
43 yeni vaka var.