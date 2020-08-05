Dünyadan Kovid gelişmeleri ‘ikinci dalga başladı’ uyarısı

Kovid-19tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 18 milyon 565 bini aştı. Dünya genelinde virüs nedeniyle 700 binden fazla kişi öldü. Virüs saptanan 11 milyon 767 bin 514 kişi de sağlığına kavuştu.Ülkenin Tabipler Birliği "İkinci dalga başladı. Hastanelerde de ikinci dalga hazırlıkları yapılıyor. Ama bu kez farklı önlemler alınıyor" açıklamasını yaptı. Ülkede toplam koronavirüs vaka sayısı 212 bin 331.Sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanması yüksek ihtimal" açıklaması yapıldı.Dünya Sağlık Örgütü virüsü tamamen bitirecek ve 'gümüş kurşun' işlevi görecek bir tedbirin/aşının şimdilik ufukta görünmediğini itiraf etti.Son 24 saatte 843 ölüm daha var. Bu pandemiden beri ilk kez Hindistan'ın en fazla günlük ölüm bildirdiği son 24 saat oldu.Karantina kurallarını ihlal edenlere 3 bin dolar ceza kesilecek.36 yeni vaka var.Kovid-19 vaka sayısı 970 bini aştı.Ölümler 506 artarak 159 bini aştı.Okulların açılması ülkelerin birinci önceliği olmalı. Okulların kapalı kalması nesiller arası yıkıma neden olacak. 1 milyar öğrenci eğitimden uzak kaldı.