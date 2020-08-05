İspanya şokta! Eski kral Carlos sürgüne gitti

Eski İspanya Kralı Juan Carlos, hakkında çıkan "yolsuzluk" iddialarının ardından ülkesinden ayrılma kararı aldı. İspanya Kraliyet Ailesi tarafından yapılan açıklamada, 82 yaşındaki Carlos'un İspanya'dan ayrılma isteğine ilişkin mektubu oğlu Kral 6. Felipe'ye sunduğu belirtildi. Carlos'un mektubunda gerektiğinde hakkındaki davalarla ilgili ifade verebileceğini bildirdiği kaydedildi.Juan Carlos'un hangi ülkeye 'sürgüne' gideceğine dair bilgi verilmezken Dominik Cumhuriyeti'ne gideceğine dair iddialar basına yansıdı. La Vanguardia ve El Mundo gazeteleri ise eski kralın arkadaşları ile Karayipler'de kalabileceğini öne sürerken, El Confidencial gençliğini geçirdiği Portekiz'de kalacağını ileri sürdü. Juan Carlos'un dava sürecinde oğlunun elini rahatlatmak için 'sürgün' kararı aldığı öğrenildi.Haklarındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle zor dönemden geçen İspanya Kraliyet Ailesi, Suudi Arabistan'daki hızlı tren projesi ihalesinden komisyon almakla suçlanan eski Kral Juan Carlos'un devletten aldığı maaşı kesmişti. Ülke basınındaki haberlerde eski Kral Carlos'un Suudi Arabistan'dan 100 milyon dolarlık 'hediye' aldığı ileri sürülmüştü. Tahtını 2014'te oğlu 6. Felipe'ye bırakan Juan Carlos kral unvanını korumaya devam ederken, bu zamana kadar devlet bütçesinden yıllık 198 bin 845 euro maaş alıyordu. Son yıllarda yolsuzluk iddialarıyla sarsılan İspanya'da kraliyet ailesinde, Eski kral Juan Carlos'un damadı İnaki Urdangarin, vergi kaçırmak ve mali usulsüzlük suçlamalarıyla görülen davada 2018'de 5 yıl 10 ay hapis cezası alarak cezaevine girmişti.İspanya'da 1975-2014 arası devlet başkanı olan ve diktatör Franco'nun ardından demokrasiye geçişin önünü açan 82 yaşındaki eski Kral Juan Carlos, 18 Haziran 2014'te tahtını oğlu 6. Felipe'ye bırakmış ve ardından 2 Haziran 2019'da kraliyet ailesi içindeki tüm resmi sorumluluklarını sona erdirdiğini duyurmuştu.