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Fransız medyasından itiraf! Erdoğan haritayı yeniden çizdi

Fransız medyasının, ’nin ve ’daki hamlelerine ilişkin haber ve yorumları dikkat çekiyor.  Geçtiğimiz günlerde ’un “Yüzyıl sonra Erdoğan Sevr’den intikamını aldı” başlıklı yazısından sonra ’dan “Fatih Erdoğan” başlıklı bir yorum geldi. Gazete,Başkan Erdoğan’ın “Mavi Vatan” stratejisiyle Akdeniz’de haritayı yeniden çizdiğine dikkat çekti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 6.8.2020 09:50 Son Güncelleme: 6.8.2020 09:56 ABONE OL
Fransız medyasından itiraf! Erdoğan haritayı yeniden çizdi

Fransız medyası 'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yürüttüğü Mavi Vatan stratejisi sonucu 'de haritayı yeniden çizdiğini yazdı. gazetesinin "Yüzyıl sonra Erdoğan Sevr'den intikamını aldı" başlıklı haberinden sonra ülkenin bir başka gazetesi da, Türkiye'nin ve Akdeniz stratejisini ele alan bir baş yazı yayınladı.

Fransız medyasından itiraf! Erdoğan haritayı yeniden çizdi

Yazıda, "'a göre, ( hükümeti ile yapılan) yeni askeri ve enerji iş birliği 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalayan Sevr Antlaşması'nı altüst edecekti" ifadeleri kullanıldı. "Fatih Erdoğan" başlıklı haberde, Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'e benzetildi. Haberde, Erdoğan'ın Fatih Sultan Mehmet'in zamanında olduğu gibi eski imparatorluk gücünü sınırlarının ötesine taşımak ve 'ye gururunu geri vermek istediği belirtildi.

Fransız medyasından itiraf! Erdoğan haritayı yeniden çizdi

SEVR'İ ALTÜST EDECEK

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanı Fayiz es-Serrac ile 'de haritayı yeniden çizdiğine dikkat çekilen haberde, Serrac'ın Batılı müttefiklerin kendisini yalnız bıraktıktan sonra ile anlaşmak zorunda olduğu iddia edildi. Haberde, "'a göre, (Libya hükümeti ile yapılan) yeni askeri ve enerji iş birliği 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalayan Sevr Antlaşması'nı altüst edecekti" ifadeleri kullanıldı.

Fransız medyasından itiraf! Erdoğan haritayı yeniden çizdi

DÖRTLÜ ŞER İTTİFAKINA KARŞI TEK

'de deniz sınırları konusunun ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin on yıllardır gerilmesine neden olduğu anımsatılan haberde, Türkiye'nin Akdeniz konusunda Batılı ülkeler tarafından desteklenen, dörtlü şer ittifakı, Yunanistan, Mısır, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) karşı yalnız olduğu kaydedildi. Haberde, Erdoğan'ın GKRY'de ve Meis adası açıklarında sondaj faaliyetleri yapılması konusunda talimat verdiği ifade edildi.

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Fransız medyasından itiraf! Erdoğan haritayı yeniden çizdi
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