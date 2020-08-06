Fransız medyasından itiraf! Erdoğan haritayı yeniden çizdi

SEVR'İ ALTÜST EDECEK

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Akdeniz'de haritayı yeniden çizdiğine dikkat çekilen haberde, Serrac'ın Batılı müttefiklerin kendisini yalnız bıraktıktan sonra Türkiye ile anlaşmak zorunda olduğu iddia edildi. Haberde, "Recep Tayyip Erdoğan'a göre, (Libya hükümeti ile yapılan) yeni askeri ve enerji iş birliği 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalayan Sevr Antlaşması'nı altüst edecekti" ifadeleri kullanıldı.