Keşmir’in özel statüsünün kaldırılması istikrarı yok etti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Keşmir'e özel statü tanıyan maddesinin ilga edilmesinin, 'durumu daha da karmaşıklaştırdığı ve bölgede barış ve istikrara hizmet etmediği' değerlendirmesini yaptı. Sözcü Aksoy, Hindistan Anayasası'nın, Keşmir'e özel statü tanıyan maddesinin ilga edilmesinin birinci yıl dönümü hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi. Aksoy, "Hindistan Anayasası'nın Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan maddesinin ilga edilmesinin ardından geçen bir yılda, hayata geçirilen uygulamaların Cammu Keşmir'deki durumu daha da karmaşıklaştırdığı ve bölgede barış ve istikrara hizmet etmediği görülmektedir. Türkiye bu sorunun diyalog yoluyla, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı çerçevesinde ve ilgili BM kararları temelinde çözüme kavuşturulması gerektiği yönündeki görüşünü muhafaza etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.