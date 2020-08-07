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Dışişleri Bakanlığından 'da meydana gelen için taziye açıklaması

, 'da meydana gelen nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, "Hindistan halkı ve Hükümeti ile kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

AA
Giriş Tarihi: 7.8.2020 23:50 Son Güncelleme: 8.8.2020 00:01 ABONE OL
Dışişleri Bakanlığından Hindistan'da meydana gelen uçak kazası için taziye açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dubai-Kozhikode seferi yapan uçağın iniş sırasında kaza geçirdiği belirtilerek, "Hindistan Havayollarının Dubai-Kozhikode seferini gerçekleştiren IX-1344 sefer sayılı yolcu uçağının inişe geçtiği sırada Calicut Havaalanında meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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Açıklamada, "Hindistan halkı ve Hükümeti ile kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

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Dışişleri Bakanlığından Hindistan'da meydana gelen uçak kazası için taziye açıklaması
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