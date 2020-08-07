İspanya-Fransa-Yunanistan’da alarm

Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 19 milyonu aştı. 711 bin 906 kişi öldü. 12 milyon 195 bin 313 kişi sağlığına kavuştu.
Fransa: Bin 695 kişi ile son iki ayın en yüksek günlük vaka artışı yaşandı.
İspanya: Bin 772 vaka.
Yunanistan: 124 yeni vaka daha saptandı.
Almanya: Bin yeni vakayla son 3 aydaki en yüksek vaka kaydedildi.
İskoçya: Yasaklar yeniden devrede.
Avustralya: Seyahat kısıtlamaları sıkılaştırıldı.
ABD: Son 24 saatte bin 325 kişi daha yaşamını yitirdi. Ölümler 161 bin 660 oldu. ABD Başkanı Trump aşının 3 Kasım'da hazır olacağını söyledi.
Çin: Günlük test kapasitesi 4.8 milyona çıkarıldı. 37 yeni vaka var.
Güney Kore: 43 yeni Kovid-19 vakası görüldü.
Brezilya: Son 24 saatte bin 437 can kaybı daha.
Hindistan: 904 kişi daha öldü.