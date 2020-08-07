İspanya-Fransa-Yunanistan’da alarm

Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 19 milyonu aştı. 711 bin 906 kişi öldü. 12 milyon 195 bin 313 kişi sağlığına kavuştu.Fransa: Bin 695 kişi ile son iki ayın en yüksek günlük vaka artışı yaşandı.İspanya: Bin 772 vaka.Yunanistan: 124 yeni vaka daha saptandı.Almanya: Bin yeni vakayla son 3 aydaki en yüksek vaka kaydedildi.İskoçya: Yasaklar yeniden devrede.Avustralya: Seyahat kısıtlamaları sıkılaştırıldı.ABD: Son 24 saatte bin 325 kişi daha yaşamını yitirdi. Ölümler 161 bin 660 oldu. ABD Başkanı Trump aşının 3 Kasım'da hazır olacağını söyledi.Çin: Günlük test kapasitesi 4.8 milyona çıkarıldı. 37 yeni vaka var.Güney Kore: 43 yeni Kovid-19 vakası görüldü.Brezilya: Son 24 saatte bin 437 can kaybı daha.Hindistan: 904 kişi daha öldü.