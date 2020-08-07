Ölüm bile ayıramadı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan ve yıllardır ayrılmayan aslan çift, hayata birlikte veda etti. 1999'da farklı hayvanat bahçelerinde dünyaya gelen "Hubert" adlı erkek aslan ve "Kalisa" isimli dişi aslan, Los Angeles Hayvanat Bahçesi'nde bir araya geldi. 21 yaşındaki aslanlar yıllar boyunca birbirinden hiç ayrılmadı. Normal yaşam sürelerinden çok daha uzun yaşayan aslanların sağlığı, yaşlılığa başlı olarak bozuldu. İkiliyi ayırmak istemeyen hayvanat bahçesi yetkilileri, çifte ötenazi yapma kararı aldı. İkili birkaç gün önce aynı anda uyutuldu.