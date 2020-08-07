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'da 4,8 büyüklüğünde

ABD'ye bağlı özerk Karayip adası 'da 4,8 büyüklüğünde meydana geldi.

AA
Giriş Tarihi: 7.8.2020 09:49 Son Güncelleme: 7.8.2020 09:50 ABONE OL
Porto Riko'da 4,8 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin ülkenin güneyindeki Guayanilla şehrinin yakınlarında 12 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

Depremin şiddeti başlangıçta 5,1 olarak açıklanmıştı.

Çok sayıda Porto Rikolu, 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından sokaklara çıktı.

Yetkililer, can veya mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bir açıklama yapmadı.

Porto Riko'da 7 Ocak'ta merkez üssü Tallaboa'nın 5 kilometre güneybatısı olan 6,4 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiği duyurulmuştu. Depremde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 300 ev zarar görmüştü.

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Porto Riko'da 4,8 büyüklüğünde deprem
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