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Son dakika haberi...'ın skandalları bitmiyor! cinayetinin ardından bu kez de 'ya timi...

Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Suudi 'ın cinayetinin yankıları sürerken 'ya 50 kişilik bir timi gönderdiği ortaya çıktı.ABD'de açıla dava dosyasında yer alan ifadeye göre; 50 kişilik infaz timi Kanada'nın Toronto kentinde, Saad El-Cebri isimli Suudi Arabistan vatandaşını hedef alacaktı

DHA
Giriş Tarihi: 7.8.2020 11:25 Son Güncelleme: 7.8.2020 11:27 ABONE OL
son dakika haberi...Prens Selman'ın skandalları bitmiyor! Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından bu kez de Kanada'ya suikast timi...

Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, eski Suudi istihbarat yetkilisi olan Saad El Cebri'yi öldürülmesi için 'ya 50 kişilik "Kaplan Mangası Timi" adlı timini göndermekle suçlanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde açılan dava dosyasında yer alan ifadeye göre, 50 kişilik infaz timi Kanada'nın Toronto kentinde, Saad El-Cebri isimli Suudi Arabistan vatandaşını hedef alacaktı. Yine dosyadaki iddiaya göre başarısız suikast planı, 'nın İstanbul'da öldürülmesinden 13 gün sonrasına rastlaması ile de dikkat çekiyor.

son dakika haberi...Prens Selman'ın skandalları bitmiyor! Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından bu kez de Kanada'ya suikast timi...

Eski bir istihbarat görevlisi olan Cebri üç yıl önce ülkesinden kaçmış, ve olaydan bu yana da özel güvenlik korumasında yaşam sürüyor. Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın rakibi olarak bilinen Prens Nayif'in emrinde çalışan Saad El Cebri adlı eski istihbaratçı, 'ın kendisini öldürmek için yaşadığı yer olan 'ya bir timi gönderdiğini iddia etti. Prens Nayif, daha önce 'vatana ihanet' suçuyla Prens Selman'ın emriyle gözaltına alınmıştı.

son dakika haberi...Prens Selman'ın skandalları bitmiyor! Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından bu kez de Kanada'ya suikast timi...

SUİKAST TİMİ KANADA'YA GİRERKEN FARK EDİLDİ

Saad El Cebri, Suudi istihbaratında üst düzey görevli olarak çalışıyordu. Cebri, Washington'da Kaşıkçı suikasti için açılan davada 'ı suçladı. El Cebri, 106 sayfalık iddianamede Prens Selman'ın, gazeteci cinayetinden 13 gün sonra kendini öldürmek için peşinden 'ya timi gönderdiğini açıkladı.

son dakika haberi...Prens Selman'ın skandalları bitmiyor! Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından bu kez de Kanada'ya suikast timi...

50 KİŞİLİK 'KAPLAN MANGASI'

Dava dosyasında yer alan açıklamada planı, Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'nda gümrük birimlerinin suikast timinden şüphelenmesi sonucu açığa çıktı. Kanadalı yetkililer, suikast timini suç mahalini temizlemek için kullanılan adli tıp aletleriyle yakaladığı belirtildi. Saad El Cebri, kendini öldürmek için gönderilen suikast timinin suç mahalindeki izleri ortadan kaldırmada uzmanlaşmış "Kaplan Mangası" adı verilen bir tim olduğunu belirtti.

WHATSAPP YAZIŞMALARI YAYINLANDI

Öte yandan El Cezire, Muhammed bin Selman ile eski istihbarat başkanı Saad El Cebri'nin Whatsapp görüşmelerini yayınladı. Whatsapp yazışmalarında Selman'ın Cebri'ye "Suudi Arabistan'a gelmen gerekir. Çözülmesi gereken mesele var" diyerek, Cebri'yi Arabistan'a getirmeye uğraştığı ifade edildi.

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Son dakika haberi...Prens Selman'ın skandalları bitmiyor! Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından bu kez de Kanada'ya suikast timi...
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