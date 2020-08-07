son dakika haberi...Prens Selman'ın skandalları bitmiyor! Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından bu kez de Kanada'ya suikast timi...

Eski bir istihbarat görevlisi olan Cebri üç yıl önce ülkesinden kaçmış, ve olaydan bu yana da özel güvenlik korumasında yaşam sürüyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın rakibi olarak bilinen Prens Nayif'in emrinde çalışan Saad El Cebri adlı eski istihbaratçı, Prens Selman'ın kendisini öldürmek için yaşadığı yer olan Kanada'ya bir suikast timi gönderdiğini iddia etti. Prens Nayif, daha önce 'vatana ihanet' suçuyla Prens Selman'ın emriyle gözaltına alınmıştı.