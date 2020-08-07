Trump’ın malikanesine 3 Kalaşnikoflu girdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'da sık sık gittiği Mar-a-Lago malikanesinde korku dolu anlar yaşandı. AP ajansındaki habere göre yarı-otomatik Kalaşnikof tüfeği olan 3 genç malikaneye girdi. Güvenlik görevlilerinin alarma geçmesi ile yaşları 15 olan ancak isimleri açıklanmayan 3 genç kaçmayı başardı. Polisin operasyonunun ardından gençler yakalandı. Polis, gençlerin girdikleri malikanenin Trump'a ait olduğunu bilmediklerini açıkladı. Polis sözcüsü gençler için "Başkan Donald Trump ya da aile fertlerinden herhangi birinin o esnada malikanede olmamasından dolayı gençler gerçekten çok şanslı. Aksi taktirde Gizli Servis personeli anında üçünü de öldürürdü" dedi. Gençlerin tüfekleri ise bulduklarını iddia ettikleri açıklandı.