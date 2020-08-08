Beyrut'taki patlamanın izleri böyle görüntülendi! Sağlam ev araba yok

Lübnan Sağlık Bakanı Müsteşarı Rıza el-Musavi, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada 154 kişinin öldüğünü, yaralı sayısının ise 6 bine ulaştığını belirtti.

Yaralılar arasında 120 kişinin durumunun kritik olduğuna ve kayıp kişileri arama çalışmalarının devam ettiğine dikkati çeken Musavi, "Ölü sayısı artabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Beyrut Valisi Mervan Abbud da Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceğini belirtmişti.

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta salı günü en az 150 kişinin ölümüne ve 5 binden fazla kişinin de yaralanmasına yol açan patlamanın olduğu yeri A Haber ekibi görüntüledi. A Haber dış haberler editörü Gülçin Kazan bölgede sağlam bir araç ve bir arabanın kalmadığını insanların enkazı kazma kürekle kendilerinin kaldırdığını söyledi.

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