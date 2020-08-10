Beyrut’ta öfke sokaklara taştı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlamanın yankıları sürüyor. Önceki gün bir araya gelen binlerce kişi patlamadan sorumlu tuttukları yönetimi protesto etmek için sokağa çıktı. Beyrut'un Şehitler Meydanı'nda bir araya gelen kızgın kalabalık, uzun yıllardır yönetimi paylaşan siyasi grupların varlığını koruyan mezhep eksenli yönetim şekli, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve diğer yetkililer aleyhine slogan attı. Meclis binasına yürümek isteyen eylemcilerle güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı. Güvenlik güçleri, Le Gray Hoteli'ne sığınan bazı vatandaşları çıkarmaya çalıştığı sırada provokatörlerce otel içinde gerginlik çıkarıldı. Güvenlik güçlerinden 1 kişi düşerek yaşamını yitirdi. Protestolarda, 728 kişi yaralandı. 5 kişi ise gözaltına alındı.Şehitler Meydanı'nda "Beyrut Limanı'nda hayatını kaybedenler için intikam" sloganları atıldı. Bir grup emekli subay, Dışişleri Bakanlığı binasına baskın yaptı. Emekli subaylar, "Beyrut silahsızlandırılacak bir kent olacak", "Beyrut devrim şehridir" sloganları attı. Binayı devrim karargahı yapacaklarını belirten göstericiler, Cumhurbaşkanı Avn ve damadı eski Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in fotoğraflarını ateşe verdi. Ekonomi ve Çevre ile Enerji Bakanlığı binaları da basıldı. Bankalar Birliği binasına girildi.Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Abdussamed, yaptığı televizyon konuşmasında, "Beklentilerini karşılayamadığımız Lübnanlılardan özür diliyorum. Kısa vadede değişim olacağı yok. Beyrut Limanı'ndaki felaketten sonra halkın beklentilerini karşılayacak bir durum kalmadığından hükümetteki görevimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı. Çevre Bakanı Damianos Kattar da istfasını sundu. Lübnan'da Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından istifa eden milletvekili sayısı ise 6'ya yükseldi. Öte yandan Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, ülkenin krizden çıkmasının tek yolunun erken genel seçim olduğunu açıkladı. Maruni Patriği Beşara Butrus er-Rai de "hükümet ülkenin yükselişine yardım edemeyecekse istifa etmeli" çağrısında bulundu.Beyrut'ta büyük bir yıkıma neden olan patlama sonrası dünya liderleri yardım toplamak için bir zirve gerçekleştirdi. Fransa ve BM tarafından düzenlenen ve internet üzerinden gerçekleşen zirve Türkiye saatiyle 14.00'te başladı. Beyrut için 252.7 milyon euro toplanırken, yardımda bulunanlar arasında Avrupa Birliği 63 milyon euro, Fransa 30 milyon euro, Almanya 20 milyon euro ve İngiltere 20 milyon euro bağışladı. Öte yandan Kanada Federal Hükümeti de Beyrut için düzenlenecek yardım kampanyalarında, "1 dolara 1 dolar" katkıda bulunacağını açıkladı.Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamada 43 metre derinliğinde bir krater oluştu. Lübnanlı bir güvenlik kaynağı, "Fransız patlama uzmanları, limanda yaşanan patlamada 43 metre derinliğinde bir krater oluştuğunu tespit etti" dedi. Sağlık Bakanlığı da patlamada 158 kişinin öldüğünü, 6 bin kişinin yaralandığını ve 22 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.