Bill Gates: Salgın zengin ülkeler için 2021’de bitecek

Dünyanın en zengin insanlarından Bill Gates, salgının zengin ülkeler için 2021 sonunda, dünyanın geri kalanı için ise 2022 sonunda biteceğini tahmin ettiğini belirtti. Öte yandan dünya genelinde virüs nedeniyle 731 binden fazla kişi öldü. Vaka sayısı 20 milyona yaklaştı.5 milyon 167 binden fazla vaka tespit edildi, can kaybı 165 bin 274'e yükseldi.Ölenlerin sayısı 100 bin 667'ye ulaştı.935 yeni vaka daha.695 kişi daha öldü.Can kaybı 18 bin 427'ye çıktı. Ruhani: Koronavirüsün ikinci dalgasıyla karşı karşıyayız, virüs en az 6 ay daha etkili olacak dedi.Son 24 saatte 1.122 yeni vaka tespit edildi. Son günlerde üçüncü kez günlük vakalar binin üzerine çıktı. İkinci dalgadan korkuluyor.Bugünden itibaren 11 yaşından büyük herkes yoğunluğun olduğu alanlarda maske takacak.Kovid-19'dan bir gündeki en fazla can kaybı yaşandı: 17 ölü100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi.Vakalar 887 bini geçti.