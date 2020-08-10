Netanyahu’ya öfke artarak devam ediyor

İsrail'de yaklaşık 3 aydır süren Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı protestolar devam ediyor. Binlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve Kovid-19 salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Netanyahu'nun istifası talebiyle birçok kentte gösteri yaptı. Sadece Kudüs'teki gösterilere yaklaşık 15 bin kişi katıldı. "Süreniz doldu" ve "Suç Bakanı" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, "Bu yolsuzluğa savaştır" ve "Bu demokrasinin geri gelmesi için protestodur" şeklinde sloganlar attı. Bin kişilik bir gurup Netanyahu'nun evinin önünde gösteri yaptı.