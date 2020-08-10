Selman’dan Trump’a: Katar’ı işgal edelim

Amerikan Foreign Policy gazetesi, Suudi Arabistan'ın ABD Başkanı Donald Trump'a, abluka uyguladıktan sonra Katar Devleti'ni işgal etmesini önerdiğini iddia etti. Gazete, doğu bölgesindeki krizler ve Körfez kriziyle ilgili bir haberde, Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz'in, Katar'a uygulanan ablukadan bir gün sonra, 6 Haziran 2017'de Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde Katar'ın işgalini önerdiğini kaydetti. Ancak ABD Başkanının bu öneriye şiddetle karşı çıktığı belirtildi. Gazete ayrıca, Washington'un daha sonra Kuveyt'ten Körfez İşbirliği Konseyi sınırları içindeki çatışmayı çözmek amacıyla arabuluculuk yapmasını istediğine dikkat çekti. Suudi Arabistan, Bahreyn, BAE ve Mısır, Haziran 2017'de, Katar'a yönelik bölgeyi istikrarsızlaştırıp terörizmi destekleme gibi suçlamalarda bulunmuş, Doha yönetimi ise tüm ithamların asılsız olduğunu bildirmişti.