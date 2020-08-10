Son dakika: Beyrut’ta hükümetin istifa haberinden sonra gösteriler başladı

Güvenlik güçleri, parlamento binasına doğru ilerleyen yüzlerce göstericiye gaz bombasıyla müdahale ediyor.

Göstericilerin sayısı artmaya artmaya devam ederken güvenlik güçleri de takviye ekipleri bölgeye sevk ediyor.

Beyrut Limanı'nda geçen hafta yaşanan şiddetli patlamanın ardından gelen yoğun baskılar Lübnan'da hükümeti istifaya götürdü.

Sağlık Bakanı Hamad Hassan, bugün yaptığı açıklamada, kabine toplantısının ardından tüm bakanların istifasını Başbakan Hassan Diyab'a sunduğunu açıklamıştı.

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BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 163 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti.