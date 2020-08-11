Antonio Banderas Kovid-19’a yakalandı

İspanyol oyuncu Antonio Banderas yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Bendaras koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Banderas paylaşımında "Bugün, 10 Ağustos, koronavirüsten kaynaklanan Kovid-19 hastalığının testinin pozitif çıkmasının ardından 60. doğum günümü karantinadan sonra kutlamak zorunda olduğumu kamuoyuna duyurmak istiyorum" ifadelerini kullandı.Hayranlarına kendini iyi hissettiğini de belirten Banderas buna karşın her zamankinden biraz daha yorgun olduğunu kaydetti. Banderas yakında tamamen iyileşeceğinden emin olduğunu da sözlerine ekledi.