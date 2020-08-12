Azerbaycan’ın yanındayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Dışişleri Bakanlığı'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımızı bir millet iki devlet anlayışı ile sürdüreceğiz. Bu çalışmalarımızı nasıl sürdürebileceğimizi bugün heyetlerimiz ile birlikte değerlendirdik. Karşılıklı yatırımlar artıyor. Eğitim, kültür alanlarında işbirliğimizi değerlendireceğiz" dedi.

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KİMLİKLE SEYAHAT

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ayrıca, "Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarının karşılıklı ziyaretlerde pasaporta ihtiyaç duymaması lazım. Biz bu işbirliğini Gürcistan'la gerçekleştirdik, Ukrayna ile de hayata geçirdik. Artık kimlikle seyahatin önünü açabilmek için önerilerimizi sunduk. Bunları da hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı. Ermenistan'ın saldırgan tutumuyla güvenilir bir ülke olmadığını gösterdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Biz Azerbaycan'da kendimizi evimizde hissediyoruz en yakın zamanda kardeş Azerbaycan'ı ziyaret etmekten onur duyacağım" şeklinde konuştu. Çavuşoğlu, Azerbaycan'dan alınacak gaz miktarının ilerde daha da artacağını kaydetti.







Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov da, Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanmasının önündeki engelin Ermenistan olduğunu belirterek, "Bu sorun, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü, egemenliği ve sınırların dokunulmazlığı ilkesine göre çözülmelidir" dedi. Bayramov ayrıca "Amacımız ülkelerimizin uluslararası alanda nüfuzunu artırmaktır" değerlendirmesinde bulundu.







DÜŞMAN SALDIRISI GERİ PÜSKÜRTÜLDÜ

Türkiye ile Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı geniş kapsamlı ortak askeri tatbikat devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikat kapsamında kara unsurlarının zor arazi şartlarında farklı görevler icra ettiği bildirildi. Açıklamada, birimlerin, modern silahlar kullanarak temsili düşman saldırısını geri püskürttüğü kaydedildi.