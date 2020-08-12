Dünyadan Kovid gelişmeleri

Dünya genelinde vakalar 20 milyon 258 bini aştı. 736 binden fazla ölüm var. Mayıs ile Haziran arasında 38 günde toplam vakalar 5 milyondan 10 milyona yükseldi. Sadece 24 günde ise 22 Temmuz'da vakalar 15 milyonu aştı. İyileşenlerin sayısı 13 milyonu geçti.
İngiltere:
Hükümete göre sınıflarda Kovid virüsünün yayılma riski az.
İskoçya:
Okullar 5 ay aradan sonra yeniden açıldı.
ABD:
Her 3 çocuk hastadan 1'i yoğun bakıma alındı. Ülkede son 24 saatte 653 kişi daha öldü.
Brezilya:
703 kişi daha öldü.
Meksika:
705 can kaybı daha.
Hindistan:
871 kişi öldü. Ülkenin eski Devlet Başkanı Pranab Mukherjee, Covid 19 hastalığına yakalandığını duyurduktan bir gün sonra solunum cihazına bağlandı ve yoğun bakıma alındı.
Afrika:
Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 60 bini aştı.
Avustralya:
Kovid-19'dan 19 kişi daha öldü.
Çin:
Çinli firma 3'üncü faz aşı deneylerini Suudi Arabistan'da yapacak.
Irak:
Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Eş Başkanı Lahur Şeyh Cengi Talabani, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.
DONALD TRUMP'TAN İSPANYOL GRİBİ GAFI
ABD Başkanı Donald Trump, 1918'de ortaya çıkan İspanyol Gribi'nin, henüz o tarihlerde başlamamış olan İkinci Dünya Savaşı'nı sona erdirdiğini söylemesi üzerine alay konusu oldu. Trump'ın, Birinci Dünya Savaşı yerine yanlışlıkla İkinci Dünya Savaşı dediği düşünülüyor. Ancak bu ihtimal doğru olsa bile; salgın, 1918'de sonra eren Birinci Dünya Savaşı'nın zaten son aylarına denk geliyor. İspanyol gribi, o sırada 2 milyardan az olan dünya nüfusunun üçte birini hasta etti ve tahminen 50 milyon kişinin ölümüne yol açtı.