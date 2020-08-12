Dünyadan Kovid gelişmeleri

Dünya genelinde vakalar 20 milyon 258 bini aştı. 736 binden fazla ölüm var. Mayıs ile Haziran arasında 38 günde toplam vakalar 5 milyondan 10 milyona yükseldi. Sadece 24 günde ise 22 Temmuz'da vakalar 15 milyonu aştı. İyileşenlerin sayısı 13 milyonu geçti.Hükümete göre sınıflarda Kovid virüsünün yayılma riski az.Okullar 5 ay aradan sonra yeniden açıldı.Her 3 çocuk hastadan 1'i yoğun bakıma alındı. Ülkede son 24 saatte 653 kişi daha öldü.703 kişi daha öldü.705 can kaybı daha.871 kişi öldü. Ülkenin eski Devlet Başkanı Pranab Mukherjee, Covid 19 hastalığına yakalandığını duyurduktan bir gün sonra solunum cihazına bağlandı ve yoğun bakıma alındı.Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 60 bini aştı.Kovid-19'dan 19 kişi daha öldü.Çinli firma 3'üncü faz aşı deneylerini Suudi Arabistan'da yapacak.Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Eş Başkanı Lahur Şeyh Cengi Talabani, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.ABD Başkanı Donald Trump, 1918'de ortaya çıkan İspanyol Gribi'nin, henüz o tarihlerde başlamamış olan İkinci Dünya Savaşı'nı sona erdirdiğini söylemesi üzerine alay konusu oldu. Trump'ın, Birinci Dünya Savaşı yerine yanlışlıkla İkinci Dünya Savaşı dediği düşünülüyor. Ancak bu ihtimal doğru olsa bile; salgın, 1918'de sonra eren Birinci Dünya Savaşı'nın zaten son aylarına denk geliyor. İspanyol gribi, o sırada 2 milyardan az olan dünya nüfusunun üçte birini hasta etti ve tahminen 50 milyon kişinin ölümüne yol açtı.