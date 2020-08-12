Hollanda’da dev uyuşturucu baskını

Hollanda polisi, ülkede bugüne kadar keşfedilen en büyük kokain laboratuvarı olarak tanımladıkları eski bir binicilik okulunda saklanan depoya baskın gerçekleştirdi. Nijeveen kasabasındaki baskında Türkiye, Kolombiya ve Hollanda uyruklu toplam 17
kişi yakalandı. Baskında on binlerce litrelik kimyasal maddenin yanı sıra 1
00 kilo taş kokainin ele geçirildiği belirtildi.
Polis, laboratuarın bir günde yaklaşık 1
50-200 kilo kokain üretebilecek kapasitede olduğunu bunun piyasa değerinin 4.5 milyon ile 8 milyon euroya karşılık geldiğini söyledi.