Hollanda’da dev uyuşturucu baskını

Hollanda polisi, ülkede bugüne kadar keşfedilen en büyük kokain laboratuvarı olarak tanımladıkları eski bir binicilik okulunda saklanan depoya baskın gerçekleştirdi. Nijeveen kasabasındaki baskında Türkiye, Kolombiya ve Hollanda uyruklu toplamkişi yakalandı. Baskında on binlerce litrelik kimyasal maddenin yanı sıra00 kilo taş kokainin ele geçirildiği belirtildi.Polis, laboratuarın bir günde yaklaşık50-200 kilo kokain üretebilecek kapasitede olduğunu bunun piyasa değerinin 4.5 milyon ile 8 milyon euroya karşılık geldiğini söyledi.