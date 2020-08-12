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’da dev uyuşturucu baskını

Giriş Tarihi: 12.8.2020 ABONE OL
Hollanda’da dev uyuşturucu baskını
Hollanda polisi, ülkede bugüne kadar keşfedilen en büyük kokain laboratuvarı olarak tanımladıkları eski bir binicilik okulunda saklanan depoya baskın gerçekleştirdi. Nijeveen kasabasındaki baskında Türkiye, Kolombiya ve Hollanda uyruklu toplam 17 kişi yakalandı. Baskında on binlerce litrelik kimyasal maddenin yanı sıra 100 kilo taş kokainin ele geçirildiği belirtildi.
Polis, laboratuarın bir günde yaklaşık 150-200 kilo kokain üretebilecek kapasitede olduğunu bunun piyasa değerinin 4.5 milyon ile 8 milyon euroya karşılık geldiğini söyledi.
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Hollanda’da dev uyuşturucu baskını
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