Tahran'da acı Kovid-19 tablosu: Uyuşturucu bağımlılığı patladı, polis çaresiz

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi: "Koronavirüs döneminde şehirdeki uyuşturucu bağımlısı sayısı arttı. Kentte hali hazırda 10 ila 15 bin arasında uyuşturucu bağımlısı var. Bu kişilerin çoğu şehrin güneyinde yaşıyor. Varlıkları vatandaşlarda rahatsızlığa ve özellikle de kadınlar ile çocukların güvenlik hissiyatında düşüşe sebebiyet veriyor. Toplama merkezlerinde 6 bin civarında boş kontenjan olmasına karşın bu merkezler Kovid-19 nedeniyle yeni kabul almıyor"

Rahimi, koronavirüs döneminde şehirdeki uyuşturucu bağımlısı sayısının arttığına ve bu kişilerin güvenlik zaafiyeti yarattığına dikkat çekti.