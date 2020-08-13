ABD’de bir ilk Kamala Harris

ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden, yardımcılığına California Senatörü 55 yaşındaki Kamala Harris'i aday gösterdi. Harris böylece, ABD'de ilk kadın başkan yardımcısı adayı oldu. 2016'da Kaliforniya Başsavcısı ve ondan önce San Francisco Bölge Savcısı olarak görev yapan Harris, ABD Senatosu'ndaki tek siyahi kadın olma özelliğini elinde bulunduruyor. BBC'deki biyografiye göre 2010 ile 2014 arasında California eyaletinin Adalet Bakanlığı görevini yürüttü. İki dönem savcılık yapmasının ardından 2016'da Demokrat Parti'den California Senatörü olarak seçildi. Harris, 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti aday adaylığına soyundu. Aralık 2019'da başkanlık adaylığı kampanyasını sonlandırdı ve Mart 2020'de Biden'a destek verdiğini açıkladı. Harris, 1915 olaylarının "sözde Ermeni soykırımı" olarak tanınmasına destek verdi.Jamaika ve Hindistan kökenli göçmen bir anne babanın çocuğu olarak Kalifornia'da doğan Kamala Harris, eğitimini, ABD'de genellikle Afrika kökenlilerin eğitim kurumu olarak bilinen Howard Üniversitesi'nde tamamladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den asker çekmesine karşı çıkmıştı.