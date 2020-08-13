Avrupa’da yüksek alarm

Kovid-19tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 20 milyon 526 bini aştı. 745 bin 981 kişi öldü. Virüs saptanan 13 milyon 448 bin 189 kişi sağlığına kavuştu.Acil olmayan diş hekimi randevularının ertelenmesini tavsiye etti.Pandeminin başından itibaren neredeyse hiçbir Kovid kısıtlamasına gidilmedi. Ancak buna rağmen başkent Stockholm'ün sadece %15'i Kovid'i kaptı.Vakalar iki katına çıktı. Bin 397 yeni vaka var.Salgın kötüye gidiyor. Avrupa'da bulaşma oranı en yüksek ülke. 3 bin 632 yeni vaka var.Alarm durumuna geçildi. Bin 226 yeni vaka var. Kovid'e yakalananların yaş ortalaması 52'den 36'ya düştü.7 haftanın en yüksek günlük vaka artışı: Bin 148.102 gün sonra yerel bulaşma var. 1.6 milyon kişi karantinada.Son 24 saatte bin 274 kişi daha öldü.: 834 kişi daha hayatını kaybetti.Kovid-19 kaynaklı can kaybı 24 bine yaklaştı.Kovid-19'dan bir günde ilk kez 21 kişi öldü.Aynı okul bölgesindeki 800 çocuk Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alındı.