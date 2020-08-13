Avrupa’da yüksek alarm

Kovid-19
tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 20 milyon 526 bini aştı. 745 bin 981 kişi öldü. Virüs saptanan 13 milyon 448 bin 189 kişi sağlığına kavuştu.
Dünya Sağlık Örgütü:
Acil olmayan diş hekimi randevularının ertelenmesini tavsiye etti.
İsveç:
Pandeminin başından itibaren neredeyse hiçbir Kovid kısıtlamasına gidilmedi. Ancak buna rağmen başkent Stockholm'ün sadece %15'i Kovid'i kaptı.
Fransa:
Vakalar iki katına çıktı. Bin 397 yeni vaka var.
İspanya:
Salgın kötüye gidiyor. Avrupa'da bulaşma oranı en yüksek ülke. 3 bin 632 yeni vaka var.
Almanya:
Alarm durumuna geçildi. Bin 226 yeni vaka var. Kovid'e yakalananların yaş ortalaması 52'den 36'ya düştü.
İngiltere:
7 haftanın en yüksek günlük vaka artışı: Bin 148.
Yeni Zelanda:
102 gün sonra yerel bulaşma var. 1.6 milyon kişi karantinada.
Brezilya:
Son 24 saatte bin 274 kişi daha öldü.
Hindistan
: 834 kişi daha hayatını kaybetti.
Afrika:
Kovid-19 kaynaklı can kaybı 24 bine yaklaştı.
Avustralya:
Kovid-19'dan bir günde ilk kez 21 kişi öldü.
ABD:
Aynı okul bölgesindeki 800 çocuk Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alındı.