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’da yüksek alarm

Giriş Tarihi: 13.8.2020 ABONE OL
Avrupa’da yüksek alarm
Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 20 milyon 526 bini aştı. 745 bin 981 kişi öldü. Virüs saptanan 13 milyon 448 bin 189 kişi sağlığına kavuştu.
Dünya Sağlık Örgütü: Acil olmayan diş hekimi randevularının ertelenmesini tavsiye etti.
İsveç: Pandeminin başından itibaren neredeyse hiçbir Kovid kısıtlamasına gidilmedi. Ancak buna rağmen başkent Stockholm'ün sadece %15'i Kovid'i kaptı.
Fransa: Vakalar iki katına çıktı. Bin 397 yeni vaka var.
İspanya: Salgın kötüye gidiyor. Avrupa'da bulaşma oranı en yüksek ülke. 3 bin 632 yeni vaka var.
Almanya: Alarm durumuna geçildi. Bin 226 yeni vaka var. Kovid'e yakalananların yaş ortalaması 52'den 36'ya düştü.
İngiltere: 7 haftanın en yüksek günlük vaka artışı: Bin 148.
Yeni Zelanda: 102 gün sonra yerel bulaşma var. 1.6 milyon kişi karantinada.
Brezilya: Son 24 saatte bin 274 kişi daha öldü.
Hindistan: 834 kişi daha hayatını kaybetti.
Afrika: Kovid-19 kaynaklı can kaybı 24 bine yaklaştı.
Avustralya: Kovid-19'dan bir günde ilk kez 21 kişi öldü.
ABD: Aynı okul bölgesindeki 800 çocuk Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alındı.

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Avrupa’da yüksek alarm
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