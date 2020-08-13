Son Dakika Haberi | Ünlü model dehşeti yaşadı! Bir erkeğin evinde kalmasına izin vermeyince...

Kendi evinde düzenlediği bir partinin ardından, partiye katılan bir erkeğin evde kalmak istemesi üzerine "Evimde kalamazsın, terk etmelisin" dedikten sonra Instagram yıldızı saldırıya uğradı. Model Yasmine Celcilla, yumruklanıp yüzüne tekme atıldıktan sonra yüzündeki yaraların dehşet verici fotoğraflarını paylaştı ve kadınlara yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmak istediğini söyledi.

Saldırıdan sonra suratındaki şişlik ve kırılan burnunun tedavisi için iki gün hastanede kaldığını ifade eden ünlü model yaşadığı dehşeti anlattı.

"SURATIMA DEFALARCA YUMRUK ATTI"

Partinin sonuna doğru davetlilerin evi terk etmeye başladığını ancak bir kişinin koltukta uyuduğunu belirten genç model, "Onu uyandırdım ve partinin bittiğini evine gitmesini söyledim. Koltuktan kalktı ve yatak odama giderek kapıyı kilitledi. Kapıya vurarak gitmesini tekrarladığımda üzerime saldırdı. Suratıma defalarca yumruk attı. Yere düştüğümde de vurmaya devam etti" dedi.