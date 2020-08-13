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Son Dakika Haberi | Ünlü model dehşeti yaşadı! Bir erkeğin evinde kalmasına izin vermeyince...

influencer’ı olan ve ’da yaptığı bir TV programı ile ün kazanan Model Yasmine Celcilla, kendi evinde dehşeti yaşadı. Evinde düzenlediği partinin ardından, bir erkeğin evde kalma isteğini reddeden model saldırıya uğradı. Kanlanmış gözü ve morarmış fotoğraflarının yayınlanması ile olay tüm dünyada konuşulmaya başlandı. İşte, Instagram modeli Yasmine Celcilla’nın yaşadığı dehşete ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 13.8.2020 13:52 Son Güncelleme: 13.8.2020 13:55 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Ünlü model dehşeti yaşadı! Bir erkeğin evinde kalmasına izin vermeyince...

Kendi evinde düzenlediği bir partinin ardından, partiye katılan bir erkeğin evde kalmak istemesi üzerine "Evimde kalamazsın, terk etmelisin" dedikten sonra yıldızı saldırıya uğradı. Model Yasmine Celcilla, yumruklanıp yüzüne tekme atıldıktan sonra yüzündeki yaraların dehşet verici fotoğraflarını paylaştı ve kadınlara yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmak istediğini söyledi.

Saldırıdan sonra suratındaki şişlik ve kırılan burnunun tedavisi için iki gün hastanede kaldığını ifade eden ünlü model yaşadığı dehşeti anlattı.

"SURATIMA DEFALARCA YUMRUK ATTI"

Partinin sonuna doğru davetlilerin evi terk etmeye başladığını ancak bir kişinin koltukta uyuduğunu belirten genç model, "Onu uyandırdım ve partinin bittiğini evine gitmesini söyledim. Koltuktan kalktı ve yatak odama giderek kapıyı kilitledi. Kapıya vurarak gitmesini tekrarladığımda üzerime saldırdı. Suratıma defalarca yumruk attı. Yere düştüğümde de vurmaya devam etti" dedi.

Son Dakika Haberi | Ünlü model dehşeti yaşadı! Bir erkeğin evinde kalmasına izin vermeyince...

KOMŞULARI ÇIĞLIKLARINI DUYDU

Kanlar içinde kalan genç kadının çığlıklarını duyan komşuları polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan genç modelin beyin travması geçirdiği ve burnunun kırıldığı tespit edildi.

Son Dakika Haberi | Ünlü model dehşeti yaşadı! Bir erkeğin evinde kalmasına izin vermeyince...

"ADALETİ SAĞLAMAK İÇİN GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIM"

İki gün boyunca tedavi altında tutulan Cecilia, "Polis 5-6 saat gözaltında tuttuktan sonra adamı serbest bırakmış. Adaleti sağlamak için gerekli adımları atacağım. Kendimle ilgilenebilmek için bir süre sosyal medyayı kullanmayacağım. Güçlü ve bir arada durmalıyız" ifadelerini kullandı.

Son Dakika Haberi | Ünlü model dehşeti yaşadı! Bir erkeğin evinde kalmasına izin vermeyince...

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Son Dakika Haberi | Ünlü model dehşeti yaşadı! Bir erkeğin evinde kalmasına izin vermeyince...

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Son Dakika Haberi | Ünlü model dehşeti yaşadı! Bir erkeğin evinde kalmasına izin vermeyince...
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