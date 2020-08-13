Virüs ünlü dinlemiyor

Magazin camiasının ünlü isimleri de yeni tip koronavirüs hastalığının pençesine düştü. İşte o ünlülerden bazıları:Ünlü oyuncunun kornavirüs testi 60'ıncı yaş gününde pozitif çıktı.Kraliyet ailesinin 71 yaşındaki varisi, testi pozitif çıkınca kendini karantinaya aldı.İki Oscar ödüllü Hanks, haberi 12 Mart'ta sosyal medyadan duyurmuştu.Stephen King uyarlaması "Kara Kule" filminin yıldızı, koronavirüs testinin pozitif çıktığını 16 Mart'ta sosyal medyadan duyurmuştu. Ünlü oyuncu, hiçbir belirti göstermediğini ama "berbat" hissettiğini söylemişti.ABD'li şarkıcı, koronavirüs teşhisi aldığını nisanda duyurmuştu. Pink, virüsle mücadeleye yardımcı olmak için bir milyon dolar bağış yaptı.