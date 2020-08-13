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Virüs ünlü dinlemiyor

Giriş Tarihi: 13.8.2020 ABONE OL
Virüs ünlü dinlemiyor
Magazin camiasının ünlü isimleri de yeni tip koronavirüs hastalığının pençesine düştü. İşte o ünlülerden bazıları:
Antonio Banderas: Ünlü oyuncunun kornavirüs testi 60'ıncı yaş gününde pozitif çıktı.
Prens Charles: Kraliyet ailesinin 71 yaşındaki varisi, testi pozitif çıkınca kendini karantinaya aldı.
Tom Hanks ve Rita Wilson: İki Oscar ödüllü Hanks, haberi 12 Mart'ta sosyal medyadan duyurmuştu.
Idris Elba: Stephen King uyarlaması "Kara Kule" filminin yıldızı, koronavirüs testinin pozitif çıktığını 16 Mart'ta sosyal medyadan duyurmuştu. Ünlü oyuncu, hiçbir belirti göstermediğini ama "berbat" hissettiğini söylemişti.
Pink: ABD'li şarkıcı, koronavirüs teşhisi aldığını nisanda duyurmuştu. Pink, virüsle mücadeleye yardımcı olmak için bir milyon dolar bağış yaptı.
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Virüs ünlü dinlemiyor
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