Virüs ünlü dinlemiyor

Magazin camiasının ünlü isimleri de yeni tip koronavirüs hastalığının pençesine düştü. İşte o ünlülerden bazıları:
Antonio Banderas:
Ünlü oyuncunun kornavirüs testi 60'ıncı yaş gününde pozitif çıktı.
Prens Charles:
Kraliyet ailesinin 71 yaşındaki varisi, testi pozitif çıkınca kendini karantinaya aldı.
Tom Hanks ve Rita Wilson:
İki Oscar ödüllü Hanks, haberi 12 Mart'ta sosyal medyadan duyurmuştu.
Idris Elba:
Stephen King uyarlaması "Kara Kule" filminin yıldızı, koronavirüs testinin pozitif çıktığını 16 Mart'ta sosyal medyadan duyurmuştu. Ünlü oyuncu, hiçbir belirti göstermediğini ama "berbat" hissettiğini söylemişti.
Pink:
ABD'li şarkıcı, koronavirüs teşhisi aldığını nisanda duyurmuştu. Pink, virüsle mücadeleye yardımcı olmak için bir milyon dolar bağış yaptı.