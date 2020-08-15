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mühendisler koronavirüse karşı 'öksürük tespit kamerası' geliştirdi

mühendisler, koronavirüse (Covid-19) karşı öksürük tespit eden kamera geliştirdi. Kamera, topluluklarda öksürenleri tespit edip, yetkililere bilgi veriyor.

DHA
Giriş Tarihi: 15.8.2020 17:25 Son Güncelleme: 15.8.2020 17:27 ABONE OL
Güney Koreli mühendisler koronavirüse karşı 'öksürük tespit kamerası' geliştirdi

mühendisler, özellikle hastane çalışanlarının hastalarını ve semptomlarını takip etmesine yardımcı olabilecek 'öksürük tespit kamerası' geliştirdi.

Güney Koreli mühendisler koronavirüse karşı 'öksürük tespit kamerası' geliştirdi

Ses ve kamera sistemini yazılımla birleştiren öksürük kamerasının, gerçek dünya ortamında yüzde 87 doğrulukla öksürüğü tespit edebildiği ifade edildi.

Güney Koreli mühendisler koronavirüse karşı 'öksürük tespit kamerası' geliştirdi

BİR SANİYELİK SESTEN ÖKSÜRÜK TESPİT EDİYOR

Mühendisler, öksürüğü sadece bir saniyelik sesten tespit ettiklerini ve bu sayede koronavirüslü hastanın durumunun uzaktan takip edileceğini ifade etti.

Güney Koreli mühendisler koronavirüse karşı 'öksürük tespit kamerası' geliştirdi

Öksürük kamerasını geliştiren mühendisler, "Ofis ortamında öksürük algılama kamerası test edildi, kameranın gürültülü bir ortamda bile öksürüğü başarılı bir şekilde ayırt ettiğini gördük" dedi.

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Güney Koreli mühendisler koronavirüse karşı 'öksürük tespit kamerası' geliştirdi
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