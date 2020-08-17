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Fransız uzmandan çarpıcı 'Ayasofya' çıkışı

Paris Jeopolitik Araştırmaları Gözlemevi Genel Direktörü Charles Saint-Prot, 'nin ibadete açılması kararının ardından gelen öfkeyi "şaşırtıcı" buldu.

Giriş Tarihi: 17.8.2020 19:44 Son Güncelleme: 17.8.2020 19:47 ABONE OL
Fransız uzmandan çarpıcı 'Ayasofya' çıkışı

Fransız uzman Saint-Prot, Wakeupinfo internet sitesinde, 'nin yeniden ibadete açılmasına ilişkin yazı kaleme aldı.

Fransız uzmandan çarpıcı 'Ayasofya' çıkışı

İbadethanelerin dönüştürülmesinin çok eskiye dayandığını ifade eden Saint-Prot, örneğin Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlığa geçtiğinde birçok tapınağın kilise tarafından ilhak edildiğini aktardı.

Fransız uzmandan çarpıcı 'Ayasofya' çıkışı

Saint-Prot, bu nedenle Türkiye'nin Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin aldığı kararının ardından gelen "seçici öfkenin" şaşırtıcı olduğunu vurguladı.

Fransız uzmandan çarpıcı 'Ayasofya' çıkışı

Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet'in zamanında camiye dönüştüğünü ve 1934'te müzeye çevrildiğini anımsatan Saint-Prot, 2012'de Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması için birçok kampanyanın yürütüldüğünü kaydetti.

Fransız uzmandan çarpıcı 'Ayasofya' çıkışı

Saint-Prot, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde 24 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ilk namazın kılındığını hatırlattı.

Erdoğan'ın Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yabancı, Türk, Müslüman veya Müslüman olmayan herkese açık olduğuna yönelik sözlerini anımsatan Saint-Prot, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin statüsünün değişen tek ibadet yeri olmadığını belirtti.

Fransız uzmandan çarpıcı 'Ayasofya' çıkışı

Saint-Prot, daha önce İspanya'nın Sevilla kentinde bir caminin 1248'te ve Cordoba Camisi'nin 13'üncü yüzyılda kiliseye dönüştürüldüğünü belirtti.

Filistin'de Safed'in kuzeyinde bulunan el-Ahmar Camisi'nin geçen yıl kafeye çevrildiğine dikkati çeken Saint-Prot, bazı Batılı çevrelerdeki kişiler ve İslam karşıtı olanlar, İslam ve özellikle Türkiye söz konusu olunca ölçüyü kaybettiklerini vurguladı.

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Fransız uzmandan çarpıcı 'Ayasofya' çıkışı
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